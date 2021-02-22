Rıza Bey Apartmanı’nın yerine yeşil alan yapılacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü Koordinasyon Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Kurum, toplantıda deprem ve selin yaşandığı İzmir'in ihtiyaçlarını görüştüklerini bildirdi.



'ACILARIMIZ DİNMEDİ'

Depremzedelerden gelen talepleri dinlediklerini ifade eden Kurum, "Rıza Bey Apartmanı'nda 38 vatandaşımızı kaybettik. Bu depremin üzerinden 3 ay geçti. Hala acılarımız dinmedi. Tabii buradaki kurtarma çalışmalarında 84 milyonumuzu mutluluğa boğan Ela ve Ayda bebeklerimiz bu apartmanımızdan çıktılar.

Artık bu apartman, depremi bu anlamda da temsil edilen bir alan haline geldi.

Yapmış olduğumuz istişarelerde de burada vefat eden vatandaşlarımızı anacağımız, hatıralarını yad edeceğimiz Rıza Bey Apartmanı alanını boş bırakıyoruz ve bu alanda yeşil alan düzenlemesi ve depremzede vatandaşlarımızın hatıralarının yaşatılacağı bir mekanı da inşallah Toplum Konut İdaresi Başkanlığımız ile yapıp İzmir'e kazandırmış olacağız. Bu çalışmayı da bugün yapma kararı aldık."