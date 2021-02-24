CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Güler Muhtar'ın kardeşinin eşi olan Cankurtaran, böylece görümcesiyle sıkı bir siyasi rekabete girmiş oldu. Öte yandan CHP'li Güler Muhtar'ın kardeşi Günay Can Kurtaran da 2018 Genel Seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmuştu.
İzmir siyasetinde gelin görümce rekabeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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