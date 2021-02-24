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Haberler Politika İzmir siyasetinde gelin görümce rekabeti

siyasetinde gelin görümce rekabeti

AK Parti'nin önceki gün yapılan İl Kongresi'nde en fazla oyu olarak Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

İzmir siyasetinde gelin görümce rekabeti

24.2.2021

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Güler Muhtar'ın kardeşinin eşi olan Cankurtaran, böylece görümcesiyle sıkı bir siyasi rekabete girmiş oldu. Öte yandan CHP'li Güler Muhtar'ın kardeşi Günay Can Kurtaran da 2018 Genel Seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmuştu.

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