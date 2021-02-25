TBMM Başkanı Şentop'tan fezleke açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'e sevk edilen 33 fezlekeyli ilgili açıklamalar yaptı.

Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Karma Komisyon, dosyanın içeriklerine bakarak karar verecektir. Meclis açısından üzücü olduğunu söylemek isterim, bu kadar (dokunulmazlık) dosya sayısının ve dosyaların içeriğinin.



Anayasa, kesin hükmü esas alıyor, 'Kesin hüküm verildikten sonra, bu Genel Kurul'a bildirildikten sonra milletvekilliği düşer' diyor. Bireysel başvuru süreci sonra çıkmış. Bireysel başvuru sürecine ilişkin bir şey yapılacaksa, hukuki düzenleme yapılması gerekir. Biz, önce Anayasa'nın sözüne uygun davranmak zorundayız.

Bazı dikkatsiz siyasetçiler ve köşe yazarları, Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiğimiz yazı için, 'Neden bu kadar zaman sonra gönderildi?' diyor. Haber olması yeni bunun; 15 gün oluyor bunu göndereli."

Şentop, Gergerlioğlu ve Enis Berberoğlu'nun dosyalarının Meclis'e gelmediğini belirtti.