Başkan Erdoğan'dan Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesini Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlayan 2 bin 71 metrelik Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Özellikle ulaşım sektörü açısından büyük önem taşıyan Kızılcahamam – Çerkeş Tüneli'nin bölgeye hayırlı olmasını diliyorum. Bu proje mevcut güzergahı 2,4 kilometre kısaltarak, vakitten ve akaryakıttan yılda yaklaşık 7,5 milyon lira tasarruf sağlayacaktır." dedi. Başkan Erdoğan, "Son 18 yılda ülkemizde karasından havasına, demirinden denizine kadar tüm ulaşım hatlarında adeta bir seferberlik başlattık." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İnsan ve yük ulaşımını ne kadar kolaylaştırırsak, ülkemizin kalkınmasını, gelişimini de o kadar geliştiririz. Bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 28 bin kilometreye çıkararak rahatlıkla ulaşımı sağladık. Geçmişte mecburen çıkılan yollar, artık keyifle seyahate dönüştü. Eskiden sadece güneş, deniz, kum üçgenine sıkışan turizmimiz, Anadolu'nun dört bir yanına doğru yayılmaktadır.

"81 İLİMİZ TÜM BU POTANSİYELLERDEN YARARLANACAK KONUMA GELDİ"

Hepsi birbirini tamamlayan ulaşım ağları sayesinde geleceğimize çok daha güvenle bakabiliyoruz. Ülkemiz küresel, siyasi ve ekonomik düzeyde yeniden yapılanma sürecinde dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden olmaya devam ediyor. Sanayi eskiden belli bölgelerde yayılmış durumdaydı, bugün bu ulaşımlar sayesinde 81 vilayetimiz tüm bu potansiyellerden yararlanacak konuma geldi.

"BURALARI AÇINCA EN ÇOK ELEŞTİRENLERİN FAYDALANDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Bir zamanlar inşa ettiğimiz yolları gösterip 'buralara uçak mı indireceksiniz' diyorlardı, kurduğumuz köprüleri gösterip, 'buralardan koyun sürüleri mi geçireceksiniz' diyorlardı. Fakat buraları açınca en çok eleştirenlerin faydalandığını görüyoruz.

"YATIRIMLARIMIZI KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜYORUZ"

Dünyanın en büyük sağlık kriziyle boğuştuğu dönemde, biz hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyebiliyorsak, işte bu yüzdendir. Diğer alanlarla birlikte, ulaşımda da yatırımlarımızı kesintisiz devam ettiriyoruz.

Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşımı sağladık. Ankara-İzmir hızlı tren hattının etapları sürüyor. Zorlu güzergahların tamamında tünel projelerimiz sürüyor.

"GEREKİRSE HAYATIMIZI ORTAYA KOYUYORUZ"

Ulaşımdan enerjiye kara kalkınmanın temel unsuru olan altyapı elbette önemlidir. Yaptığımız yollardan sadece insanların ve yüklerin değil, aynı zamanda geleceğimizin de geçtiğine inanıyoruz. Üreterek evlere götürdüğümüz elektriğin de geleceğimizi aydınlattığını düşünüyoruz. Tarımda suya kavuşturarak verimini artırdığımız boy veren ürünlerin kendi kendimize yetebildiğimizin sembolü olduğunu görüyoruz. Her alanda çalışmak, yeni fikirler, ürünler çıkarmak, üretmek, ihraç etmek isteyen her vatandaşımızın yanında yer alıyoruz. Gençlerimize her alanda destek oluyoruz. Gerekiyorsa hayatımızı ortaya koyuyoruz. Her kim, şu tünele bir dağdan öbür dağa geçiş görüyorsa, bilin ki Türkiye'nin vizyonundan nasibini almamıştır. Bölgemizde yürüttüğümüz mücadeleyi taktik olarak görüyorsa, dünyanın gerçeklerinden uzaktır.

Kalbi kapalı, dili lal olanlara ne eser ne hizmet anlatabilirsiniz.