Normalleşme adımları başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul'da Büyük Selimiye Camii'nde kıldı. Erdoğan, namaz çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı:



ERİVAN'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ

Bir gece kalkıp da Hocalı'da bütün insanları maalesef tanklarla, toplarla saldırıya geçmek suretiyle, yüzlerce insanın katledilmesi kabul edilebilir bir şey değil. Bu Ermenistan'ın yapısını ortaya koyması bakımından çok çok önemli bir şey. Biz darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz mümkün değil. Şunu da açık söylemem lazım, askerin devreye girerek adeta darbe çığırtkanlığına yapmış olması kabul edilebilir bir şey değil. Bir yönetim değişikliğine gidilecekse, bunu Ermenistan halkı yapar. Ermeni halkı buradaki idareden, yönetimden artık bizar duruma düşmüştür. Paşinyan'ı zaten halk kendisi alaşağı edecek hale gelmiştir.

AK Parti Aydın Efeler İlçe Gençlik Kolları, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde çekilen bir videoyla Başkan Erdoğan'ın 67'nci doğum gününü kutladı.



KISITLAMALARIN GEVŞETİLMESİ

Bizim bir Bilim Kurulumuz var. Pazartesi günü çalışmalar Kabine'ye gelecek ve mutasyonun hangi illerde, hangi durumda olduğuyla ilgili Sağlık Bakanımız sunumunu yapacak ona göre bizler de nasıl tedbirler alabiliriz, kafelerle ilgili nasıl adım atarız bunların kararını pazartesi günü Kabine toplantısında alacağız.



KANAL İSTANBUL PROJESİ

Şu anda başta Çevre Şehircilik ve Ulaştırma Bakanlığı olmak üzere her türlü adımı atmış bulunuyoruz. Bundan ne ana muhalefet ne İBB anlar. Biz ülkemizde hizmet etmek istiyoruz. Boğaz'ın ne tür tehdit altında olduğunu benim İstanbul'da yaşayan halkım gayet iyi biliyor. Ana muhalefet yaptırmayız, istemezük diyor, yahu siz neyi istiyorsunuz ki? Bir sel felaketi oldu İzmir ne hale geldi görüyorsunuz? İstanbul ne hale geldi görüyorsunuz? Tedbirleri var mı yok! İstanbul'da benim belediyeyi devraldığım dönem gibi çöp dağları yükselmeye başladı. Sen belediye başkanı değil misin? İstanbul eskiye mi dönecek! Bu benim çılgın proje diye tanımladığım bir projedir. Yeni bir proje değildir. Dünya bu projeyi hayranlıkla izleyecek. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yerlere bunların hayalleri bile ulaşamaz..





ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

CUMA Namazı'na gitmek üzere Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkan Başkan Erdoğan, konutunun yakında bulunan pastahanenin önünde, kendisini pasta ve çikolatayla bekleyen vatandaşları görünce makam aracını durdurdu. Aracından inen Erdoğan, doğum gününü kutlayan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Pasta ve çikolata ikram edilen Erdoğan, teşekkür edip doğum günü pastasını kestikten sonra camiye hareket etti.



TURİZM GELİRLERİMİZ PATLAYACAK

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi açılışında yaptığı konuşmada, normalleşme adımları ile birlikte çok daha yüksek turist sayılarına ulaşılacağını açıkladı. Türkiye'ye yönelik rezervasyonlarda patlama yaşandığını belirten Erdoğan, "Normalleşme ile birlikte çok daha yüksek turist sayılarına ulaşacağımızı biliyoruz. Ülkemize yönelik rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor. İnşallah hep birlikte sağlıklı ve bereketli günlere kavuşacağımız vakitler yakındır" dedi.



GALATAPORT'UN dünya çapında bir proje olduğunu ifade eden Erdoğan, "Tarihi Tophane Saat Kulesi yıl boyunca pek çok ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacaktır. Bunları heyecanla anlatırken bir derdim var. Bu mekân benim doğup büyüdüğüm mekân. Bir Beyoğlu çocuğu olarak burada doğdum, büyüdüm ve yetiştim. Dolayısıyla heyecan biraz da buradan geliyor. Nisan ayından itibaren Galataport'un faaliyete geçmesini bekliyoruz. Sadece bu yıl 350 bin yolcu taşıyan 200 gemi Galataport'a demirlemek için rezervasyon yaptırmıştır. Önümüzdeki yıl bu ilginin beş katına çıkacağına inanıyor ve görüyorum. İstanbul ve Türkiye için belirlediğimiz tüm hedeflere ulaşacağız" diye konuştu.

Son dakika: Başkan Erdoğan, Atlas 1948 – İstanbul Sinema Müzesi Açılışı'nda konuştu