Bitlis’te PKK’lıların yaşam malzemeleri ele geçirildi

BİTLİS Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Sehi Ormanları bölgesindeki Çobansuyu köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemeleri ve patlayıcı olduğu bilgisini aldı. "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-16" adı verilen operasyonda toprağa gömülü brandanın içinde çeşitli gıda malzemeleri ile bomba yapımında da kullanılan malzemeler ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemeler başsavcılık talimatıyla muhafaza altına alınırken, diğerleri ise imha edildi.