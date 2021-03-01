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Haberler Politika Myanmar’da darbe karşıtları tutuklandı

’da darbe karşıtları tutuklandı

Myanmar’da darbe karşıtları tutuklandı

1.3.2021

MYANMAR'DA askeri cuntanın 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından, ülke çapında gerçekleştirilen darbe karşıtı protestolarda yaklaşık 800 kişinin tutuklandığı belirtildi. Yangon'da Hledan Meydanı'nda gösteri yapan çok sayıda tıp öğrencisinin dün polis araçlarına bindirilerek götürüldüğü ve şehrin birçok noktasında silah seslerinin yükseldiği kaydedildi. Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

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