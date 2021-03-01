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Haberler Politika Selçuk Bayraktar heyecanı

heyecanı

Selçuk Bayraktar heyecanı

1.3.2021

VAN'IN Erciş ilçesindeki kolejde 10'uncu ve 11'inci sınıfta eğitim gören 2 kız öğrenci, insansız model uçaklar yaptı. Kumanda ile kontrol edilen model uçaklar, havada 20 dakika kalabiliyor. Ercişli kızlar, model uçaklarının TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük heyecan yaşadı. Öğrencilerden 16 yaşındaki Elif Ayan, heyecandan sabaha kadar uyuyamadığını söyledi. Başarılı öğrenciler Elif Ayan ve Rüken Ölmez, aldıkları olumlu tepkiler sonrası uçak mühendisi olmak istediklerini belirtti.

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