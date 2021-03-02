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Haberler Politika Demirtaş’ın kardeşinin kitabı satıştan kaldırıldı

Demirtaş’ın kardeşinin kitabı satıştan kaldırıldı

Demirtaş’ın kardeşinin kitabı satıştan kaldırıldı

2.3.2021

TERÖR soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütü kurma ya da yönetme", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övme" gibi suçlardan tutuklu olan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın terör örgütü PKK'lı kardeşi Nurettin Demirtaş, "Onur Borcu" isimli bir kitap çıkardı. 6-8 Ekim olaylarının sorumluları arasında yer alan 'Şiar' kod adlı Demirtaş'ın kitabı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Kitapçısı'nda satışa sunulmuştu. İstanbul Kitapçısı, İBB'ye gelen yoğun tepkilerin ardından kitabı sitesinden kaldırdı.

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