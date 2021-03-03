“Başkan Arda Hitler benzetmesini tescil etti”

CHP'Lİ Gaziemir Belediyesi'nde skandallar bitmiyor. Başkan Halil Arda'nın CHP'li Meclis üyesi Levent Çağlarsu'yu zabıta aracılığıyla meclis toplantısından attırması gündeme damga vurdu. Yeni Asır'a konuşan Çağlarsu, "Önceki gün Meclis'in başından sonuna kadar elim hiç inmedi. 'Söz istiyorum sayın başkanım' dedim ama vermedi. Yaptığı antidemokratik bir uygulama. Halil Arda, Hitler benzetmemi, meclis toplantısındaki tutumu ile tescil etti. CHP Gazimer İlçe Başkanı dahil 9 meclis üyesi de bu antidemokratik uygulamayı kabul etmeyerek meclis salonunu benimle birlikte terk etti" dedi.