Pentagon’dan şehit askerlerimize taziye

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) günler sonra Tatvan'da yaşanan askeri helikopter kazası için taziye mesajı geldi. Pentagon Sözcüsü John Kirby sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçtiğimiz hafta Tatvan'da düşen askeri helikopterde şehit olan askerler için başsağlığı diledi. Taziye mesajına Milli Savunma Bakanlığı'nı da etiketleyen Kirby, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileriz" dedi.