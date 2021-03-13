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Haberler Politika Gergerlioğlu kararı Meclis’e geldi

Gergerlioğlu kararı Meclis’e geldi

TBMM Başkanı , Milletvekili 'nun kesinleşmiş yargı kararının Meclis'e ulaştığını açıkladı.

Gergerlioğlu kararı Meclis’e geldi

13.3.2021

İstiklal Marşı'nın 100. yılı dolayısıyla Birinci TBMM Binası'nda düzenlenen törende konuşan Şentop, dosyayı inceledikten sonra kararın Genel Kurul'da ne zaman okutulacağının kesinleşeceğini, kararın Genel Kurul'da okunmasının ardından ise Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşeceğini dile getirdi.

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