İstiklal Marşı'nın 100. yılı dolayısıyla Birinci TBMM Binası'nda düzenlenen törende konuşan Şentop, dosyayı inceledikten sonra kararın Genel Kurul'da ne zaman okutulacağının kesinleşeceğini, kararın Genel Kurul'da okunmasının ardından ise Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşeceğini dile getirdi.
Gergerlioğlu kararı Meclis’e geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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