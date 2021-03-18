AB’nin sözleri yalan oldu

AVRUPA Birliği, 18 Mart 2016'da yapılan ve üzerinden 5 yıl geçen sığınmacı mutabakatındaki taahhütlerine uymadı. Birlik, Türkiye'ye vize serbestisi sağlamadı.

MUTABAKAT NEFES ALDIRMIŞTI

TÜRKİYE'DEKİ sığınmacılar için kullanılacak 6 milyar avronun yaklaşık 2 milyar avroluk kısmı halen gelmedi. Katılım müzakerelerinde yeni fasıllar açılmadı. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için resmi müzakerelere başlanmadı. Mutabakat sonrası Türkiye'den Avrupa'ya geçişler durma noktasına gelmiş ve sınırlarını kapatan ve Schengen'i askıya alan AB ülkeleri, Türkiye'nin işbirliği sayesinde nefes alabilmişti. 18 Mart 2016'da yapılan sığınmacı mutabakatı ile Türkiye, Avrupa'yı krize sokan Suriyeli sığınmacı akınının durmasını sağlamıştı. Bu mutabakat sonrası Türkiye'den Avrupa'ya geçişler tamamen durma noktasına gelirken, AB kısa zaman içerisinde dağılmasına neden olabilecek boyutta bir krizi atlatmış oldu.