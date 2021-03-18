Gergerlioğlu’nun vekilliği düşürüldü

TBMM Genel Kurulu'nun dünkü oturumunda HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında terör propagandası yapmaktan mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu. Anayasa gereğince, Genel Kurul'da okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü. HDP'nin milletvekili sayısı 56'dan 55'e indi. Gergerlioğlu'nun ismi Meclis milletvekili listesinden çıkarıldı.

TANSİYON YÜKSELDİ

Tezkerenin okunması sırasında tansiyon yükseldi, HDP'li vekiller sıralara vurdu, slogan attı. Genel Kurul Salonu'nda HDP'li vekillerinin eyleminin yanı sıra basın locası da eyleme sahne oldu. TBMM Genel Kurulu'nda, grup başkanvekillerinin Gergerlioğlu ile ilgili kararı konuşmaları sırasında, basın locasına sızan DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Abdurrahim Aksoy, ayağa kalkarak "Yaşasın özgürlükçü demokrasi. Yaşasın demokratik Türkiye. Kahrolsun otokrasi. sloganları attı.

ÖRGÜT SLOGANI ATTILAR

TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Aksoy ise polis eşliğinde dışarı çıktı. Tansiyon, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesinin ardından daha da yükseldi. HDP milletvekilleri, sloganlar eşliğinde sıra kapaklarına vurarak ellerinde Gergerlioğlu'nun fotoğraflarını bulunduğu dövizlerle tezkerenin okutulması kararını protesto etti. Vekilliğini düşmesinin ardından HDP'li Gergerlioğlu ayağa kalktı ve basın mensuplarına dönerek kararın anayasaya aykırı olduğunu iddia etti. HDP'liler bu arada Kürtçe slogan attılar. HDP'lilerin attığı Kürtçe sloganın terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin sloganı olduğu ortaya çıktı. Aranın ardından oturumu açan TBMM Başkanvekili Celal Adan, Gergerlioğlu'na seslenerek "Sayın Gergerlioğlu dışarı çıkmanızı rica ediyorum" dedi. Ancak, Gergerlioğlu Genel Kurulu'nda kalmaya devam etti. Protestoların sürmesi üzerine Adan, oturuma bir kez daha ara vermek zorunda kaldı. Verilen arada da protestolar devam edince Adan, Gergerlioğlu'nun Genel Kurul'da kalmaya devam etmesi üzerine bu kez Meclis İdare amirlerini göreve çağırdı.

ANAYASAYI TAKMADILAR

Bunun üzerine Meclis İdare Amirleri AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gergerlioğlu'nun bulunduğu sıraya yöneldi. HDP'li vekiller etten duvar örerek Gergerlioğlu'na ulaşılmasını engelledi. Bu arada Özalan ile HDP'liler arasında kısa süreli itiş kakış yaşandı. TBMM Başkanvekili Adan, protestoların devam etmesi üzerine Genel Kurul çalışmalarını sonlandırırken HDP'li vekiller kürsünün önünde oturma eylemi başlattı.



HDP'YE KAPATMA DAVASI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. Yüksek Mahkeme'ye gönderilen iddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi.



YARGITAY CEZAYI ONAMIŞTI

GERGERLİOĞLU, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan hapse mahkum edildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını 19 Şubat 2021'de onadı.