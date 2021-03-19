Başkan Erdoğan’dan cuma namazı çıkışında önemli açıklamalar

Cuma çıkışı açıklamalarında bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Putin'le ilgili 'Katil' ifadesini kullanarak söylediği sözleri değerlendirdi. Başkan Erdoğan, Putin'in tepkisini doğru bulduğunu söyledi. Biden'ın sözlerinin devlet başkanına yakışmadığını belirtti.

BİDEN'IN PUTİN'E YÖNELİK 'KATİL' ÇIKIŞI

Sayın Biden'ın Putin ile ilgili bu ifadeleri, bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir. Putin akıllıca ve şık bir yanıt verdi.

KİLİS'E YAPILAN SALDIRI

Kilis'e yapılan saldırı, tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun da cevabını haddiyle, misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz.

2023'ÜN MANİSEFTOSU OLACAK

Kongre noktasında ön hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık. Şu anda sloganlarımızdan tutunuzu Çarşamba günü yapacağımız konuşmaya kadar hepsi hazırlanıyor ve Çarşamba günü yapacağımız konuşmada adeta 2023'ün manifestosu olacaktır. Gerek insan haklarıyla ilgili yaptığımı reform paketleri, gerekse ekonomi paketiyle ilgili tüm bunları kapsayan bir konuşmayı planlamış bulunuyorum.

Bütün belde, ilçe, il kongrelerimizi tüm bu zor şartlarda hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Şimdi de büyük kongrelerimizi yaparak 2023'e Cumhur İttifakı olarak çok güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah 2023 Türkiye'de yeni bir dönüşüm süreci olacak. Bununla birlikte İnşallah 2024 ve bundan sonrasında devam edecektir.