‘Türkiye hep güçlü olmak zorunda’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Devlet Ödünç Madalyaları tevcih törenine katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

ALNIMIZ AK BAŞIMIZ DİK

Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin milletimizin gönlündeki yerleri her türlü taltifin üzerindedir. Kahramanlarımız sayesinde alnımız ak, başımız dik bir geleceğe yürüyoruz. Bin yıldır bize aldığımız nefesi bile çok görenler, kimi zaman ordularla, kimi zaman sinsi tuzaklarla üzerimize geldiler. Bayrağımızın ve ezanımızın sembolü olduğu bu kavga milletimizin varlık yokluk mücadelesinin ta kendisidir. Bazıları sanıyor ki, biz bu mücadeleyi yürütmesek, karşıdakiler saldırılarından vazgeçecekler.

DAYATMALARLA KARŞILAŞIRIZ

Biz bu mücadelede en küçük gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklardır. Belgesellerde aslanlar ile sırtlanlar arasındaki ilişkiyi görmüşsünüzdür. Aslan güçlü ise sırtlanlar kuyruklarını sıkıştırır gider. Ama aslan güçsüz ise sırtlanlar onu lime lime ederler. Türkiye hep güçlü olmak mecburiyetindedir. 84 milyon vatandaşın kendi içindeki birliği en büyük dayanaktır. Millet olarak tek bilek, tek yürek hareket ettiğimizde karşımızda durabilecek hiçbir güç tanımıyoruz.

SİZLERLE GURUR DUYACAKLAR

Sizlere sağlanan tüm imkanlar ve bugün takdim edeceğimiz madalyalar sadece şükranımızın küçük birer nişanesidir. Dedesinden, atasından kalan madalyaları gururla taşıyan torunlar olarak bizler ecdadımızla nasıl iftihar ediyorsak, sizlerin soyundan gelenler de aynı şekilde gurur duyacaklardır. Bugün Çanakkale Zaferimizin 106. yıldönümü. Tüm milletimizin zaferin yıldönümünü canı gönülden tebrik ediyorum.

ÇANAKKALE'DE 7 DÜVEL BİR OLDU

Bu toprakları onların hatıralarına layık şekilde korumak için gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz. Çanakkale Savaşları, milletimizin topyekün kıyamını ifade etmesi bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Çanakkale'de o muhteşem zafer kazanılmamış olsaydı büyük bir felaketle karşı karşıya kalacaktık. Yedi düvelin bir olup üstümüze geldiği bir savaştır Çanakkale. Çanakkale'de bir hilal uğruna çok güneşlerimizi kaybettik, karşılığında istiklal ve istikbalimizi kurtardık. Bugün de korumak için hazır bekleyen nice güneşlerimizin aydınlığında büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz.

İSTİKLAL MARŞI MİLLİ ANDIMIZ

Milli andımız olan İstiklal Marşı bize niçin birlik olmamız gerektiğini de anlatıyor. İstiklal Marşımızdaki ruhu hep birlikte içselleştirmemiz, milletimizin tüm fertlerine aşılamamız büyük önem taşıyor.



'ZAFERİN 106. YILI KUTLU OLSUN'

BAŞKAN Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Anadolu'daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destan olan Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünü tebrik ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum."