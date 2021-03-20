Devlet adamlığına yakışmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı. Namaz çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

ÇOK ŞIK CEVAP VERDİ

Doğrusu Sayın Biden'ın Putin'le ilgili ifadeleri bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir ve bir devlet başkanının Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması kabul edilebilir bir ifade değildir. Bana göre de Putin çok çok akıllıca, çok şık bir cevap vermek suretiyle gerekeni yapmıştır.

KİLİS'TEKİ ROKETLİ SALDIRI

Daha önce bir yanlış daha yapıldı, bu rejim tarafından yapılan uygulamalar. Gerekli cevabı verdik, Kilis'e yapılan saldırı kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun da cevabını haddiyle, misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz.AK Parti'nin kongre noktasında ön hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık, şu anda sloganlarımızdan tutunuz yapacağımız konuşmaya varıncaya kadar hepsi hazırlanıyor.

2023 MANİFESTO KONUŞMASI

Çarşamba günkü bu konuşmamızla aynı zamanda AK Parti olarak MHP ile Cumhur İttifakı olarak 2023'e doğru çıktığımız bu yolda dayanışmamız nasıl olacak bunları da ifade edeceğiz. Çarşamba günü yapacağım konuşma adeta 2023'ün bir manifestosu olacaktır. Korona virüs sürecinde bu kongreleri yapıyoruz. MHP yaptı, biz de yapacağız. Bütün kongrelerimizi zor şartlarda hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Şimdi de büyük kongrelerimizi yapacak 2023'e hazırlanacağız. İnşallah 2023 Türkiye'de bir dönüşüm süreci olacak. Bu yeni dönüşümle birlikte de inşallah 2024 ve ondan sonrasının hazırlıkları devam edecektir.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK GÖRÜŞME

BAŞKAN Erdoğan, dün AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden yapılan görüşme 45 dakika sürdü. Erdoğan, Doğu Akdeniz ve Ege'de istikrar ve işbirliğinden yana olan Türkiye'nin bu çerçevede attığı yapıcı adımlara değinerek, Yunanistan'ın ve Kıbrıslı Rumların tüm kışkırtmalarına ve mütecaviz eylemlerine rağmen bu tutumu muhafaza ettiklerini bildirdi.



AB'NİN YAPTIRIMLARI

BİLDİĞİNİZ gibi AB'nin dedikodusu çok yapılan yaptırımlarla ilgili askıya alması gibi gelişmeler var. Başta Doğu Akdeniz olmak üzere bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin AB ile ilgili olarak gerek gümrük birliği, vize konusu, bunları karşılıklı olarak değerlendirme şansını bulacağız.