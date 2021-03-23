Büyük kongreye İzmir'den dev katılım

AK Parti İzmir, yarın gerçekleştirilecek AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne katılmak üzere hazırlıklarını tamamladı. İl başkanlığının koordinasyonunda; tüm il yöneticileri, ana kademe, kadın ve gençlik kolları, ilçe başkan ve yöneticileri ile delegeler 100 otobüsle yola çıkıyor.





AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, sloganı "Türkiye için güven ve istikrar" olan büyük kongrenin önemli bir milat olacağını belirterek, tam kadro ve büyük bir coşkuyla yola çıkacaklarını söyledi. Büyük kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedeflerine yönelik bir yol haritası açıklayacağına dikkat çeken Başkan Sürekli, sözlerine şu ifadelerle devam etti:





"Heyecanımız da hedeflerimiz gibi büyük. 19 yıldır milletin ve hizmetin partisi olarak yoluna tavizsiz devam eden partimiz, 7. Olağan Büyük Kongresi'nde de yine geleceğe dönecek. Bizler de bu davanın gönüllüleri olarak bu büyük coşkuyu ve tarihi günü yaşayacağız. İzmir'den büyük umutlarla yola çıkıyoruz ve 2023 yol haritamızla geri döneceğiz. Bu kongre, ülkemiz hatta dünyaya yön verecek önemli kararların işaret edileceği tarihi bir platform olacak ve biz de Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olacağız."





"AK PARTİ VAAT DEĞİL, İCRAAT PARTİSİDİR"

AK Parti'nin kurumsal yapısının gücüne ve davasının büyüklüğüne vurgu yapan İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ''Davasından ve yolundan asla sapmayan partimiz, milletimizin de inanç ve desteği ile güçlenerek yoluna devam edecektir. Büyük kongremiz bu yenilenme sürecinin vizyonunu ortaya koyacak ve hep birlikte yolumuza devam edeceğiz. AK Parti vaatlerin değil icraatların partisidir. Bu hep böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Milletinin hizmetkârlığından ödün vermeyecek, büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu yolda önemli bir mihenk taşı olacağına inandığımız büyük kongremizin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.