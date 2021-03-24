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Haberler Politika Son dakika: AK Parti MYK açıklandı! İşte o isimler...

Son dakika: açıklandı! İşte o isimler...

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan yeni MKYK, Merkez Karar Yönetim Kurulu'nu seçti. Başkan Erdoğan'ın 26 kişilik A takımında , Genel Başkanvekili oldu. İşte o isimler ve görevleri...

Son dakika: AK Parti MYK açıklandı! İşte o isimler...

24.03.2021, 18:58 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021, 19:30

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), yeni Merkez Yürütme Kurulu'nu seçti. İşte o isimler ve görevleri...

İşte AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu:

1. Recep Tayyip Erdoğan – Genel Başkan

2. Binali Yıldırım – Genel Başkanvekili



3. Numan Kurtulmuş- Genel Başkanvekili



4. Hayati Yazıcı – Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı



5. Erkan Kandemir – Teşkilat Başkanı


6. Ali İhsan Yavuz – Seçim İşleri Başkanı



7. Hamza Dağ – Tanıtım ve Medya Başkanı


8. Efkan Ala – Dış İlişkiler Başkanı



9. Jülide Sarıeroğlu – Sosyal Politikalar



10. Özlem Zengin – Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Başkanı



11. Mehmet Özhaseki - Yerel Yönetimler Başkanı



12. Nurettin Canikli – Ekonomi İşleri Başkanı



13. Vedat Demiröz – Mali ve İdari İşler Başkanı



14. Mustafa Şen – Ar-Ge ve Eğitim Başkanı



15. Leyla Şahin Usta – İnsan Hakları Başkanı



16. Ömer İleri - Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı
17. Çiğdem Karaaslan – Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı
18. Fatih Şahin – Genel Sekreter
19. Ömer Çelik – Parti Sözcüsü
20. M. Naci Bostancı – TBMM Grup Başkanı
21. Mahir Ünal – TBMM Grup Başkanvekili
22. Mustafa Elitaş – TBMM Grup Başkanvekili
23. Bülent Turan - TBMM Grup Başkanvekili
24. M. Emin Akbaşoğlu - TBMM Grup Başkanvekili
25. Cahit Özkan – TBMM Grup Başkanvekili
26. Ayşe Keşir – Kadın Kolları Başkanı
27. Eyüp Kadir İnan –Gençlik Kolları Başkanı

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Son dakika: AK Parti MYK açıklandı! İşte o isimler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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