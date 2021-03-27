‘Cumhuriyeti geleceğe taşıyacağız’

Milliyetçi Hareket Partisi, 13.Olağan Büyük Kurultayı'ndan sonraki ilk Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantısını gerçekleştirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli başkanlığındaki heyet toplantıdan önce Anıtkabir'i ve Alparslan Türkeş'in Anıtmezarını ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bahçeli, "Devletimizin kurucusu, İstiklal Savaşımızın başkomutanı, ilk Cumhurbaşkanımız Aziz Atatürk, en büyük eserim dediğin Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruluş ilkelerine bağlı şekilde muhafaza ve müdafaa azmimiz şartlar ne kadar ağır olursa olsun azalmayacak, zaafa uğramayacaktır. Cumhuriyeti yaşatma ve geleceğe taşıma mücadelemizi inanmışlıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Devlet Bahçeli, MYK ile MDK üyelerinin katılımlarıyla Genel Merkez'de düzenlenen toplantının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

"HUKUKA UYGUNDUR"

İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla ilgili eleştirilere cevap veren Devlet Bahçeli, "Fikir sahibi olmayan kişi ya da kesimlerin bir kaşık suda fırtına koparma gayretleri hem sorumsuzluk, hem de maksatlıdır. Bu hem iç hukukumuza hem de uluslararası hukuka uygundur" ifadelerine yer verdi. Cumhur İttifakı'nın önemine de değinen Bahçeli, "Cumhur İttifakı Türkiye'nin kazanması için bütün imkan ve iradesiyle, vatan ve millet sevgisiyle 2023 ve sonraki yılları kucaklayacak ölçüde çalışmalarını hızlandıracaktır" açıklamasını yaptı.



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