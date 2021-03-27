Dink cinayeti FETÖ’nün amaçları için işlendi

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, 2 ağırlaştırılmış müebbet, 2 müebbet hapis ve çeşitli oranlarda hapis cezası olmak üzere toplam 26 sanığa ceza verildi. FETÖ'cülerin dosyası ayrılırken, oybirliğiyle alınan kararda cinayetin FETÖ amaçları doğrultusunda işlendiğine kanaat getirildi. Tetikçi Ogün Samast ile Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında FETÖ'den suç duyurusunda bulunmasına da karar verildi.