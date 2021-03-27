  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika Dink cinayeti FETÖ’nün amaçları için işlendi

Dink cinayeti FETÖ’nün amaçları için işlendi

Dink cinayeti FETÖ’nün amaçları için işlendi

27.3.2021

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, 2 ağırlaştırılmış müebbet, 2 müebbet hapis ve çeşitli oranlarda hapis cezası olmak üzere toplam 26 sanığa ceza verildi. FETÖ'cülerin dosyası ayrılırken, oybirliğiyle alınan kararda cinayetin FETÖ amaçları doğrultusunda işlendiğine kanaat getirildi. Tetikçi Ogün Samast ile Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında FETÖ'den suç duyurusunda bulunmasına da karar verildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dink cinayeti FETÖ’nün amaçları için işlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.