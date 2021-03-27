İP’li Başkanın FETÖ kıyağı KİK’ten döndü

NAZİLLİ Belediye'sinin İP'li Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın Nazilli'deki FETÖ'cü iş insanı Fatih Topçu'nun aile şirketine verdiği 'parke taşı döşeme' ihalesini Kamu İhale Kurumu (KİK) iptal etti. Yeni Asır Gazetesi, bu kıyak ihaleyi 'İP'li Başkandan FETÖ'ye kıyak' başlığıyla okuyucularına duyurmuştu. İtirazları değerlendiren Kamu İhale Kurumu, ihaleyi alan firma ile ona yakın teklif veren diğer firmanın teminat mektuplarındaki eksiklik nedeniyle ihale dışında bırakılmasına karar verdi. KİK ayrıca itiraz süresi dolmadan ihaleyi alan firmayla sözleşme yapılmasının kanun hükmü uyarınca usule aykırı olduğu hükmetti.

MURAT ŞENBAKLAVACI