Kapı kapı dolaşma tarihe karışıyor

Adalet Bakanlığı'nın Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında adalet hizmetlerine erişimi güçlendirmek için adliyelerde kurulan Ön Büro ve Danışma Masaları, işlem sürelerini kısaltarak kapı kapı dolaşma dönemine son verirken, işlem süresi ortalama 3 dakika oldu. Bugüne kadar 73 adliyede kurulan Ön Büro ve Danışma Masaları uygulamasının Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında tüm adliyelerde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Adliyelerde vatandaşlar ve avukatlar dosya işlemlerini tek bir birimde yapıyor. Ayrıca hızlı bir şekilde danışma hizmeti almalarını sağlayan uygulama sayesinde fiziki temas da en aza indirilmiş oluyor.

HIZLI VE NİTELİKLİ

Ön Büro ve Danışma Masaları sayesinde avukat ve vatandaşların taleplerine tek bir birimden cevap veriliyor. Danışma masaları ile de anında bilgi akışı sağlanarak, vatandaşların koridorlarda vakit kaybetmeleri ve rastgele birimlere girip çıkmaları engelleniyor. Uygulamayla personelin de kendi işinden alıkonulmasının önüne geçilirken, sunulan hizmetin kalitesi ve hızı da artıyor.