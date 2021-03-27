TİKA’dan Sudan’a tam donanımlı laboratuvar

TÜRK İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) üretim, tasarım ve dene-yap laboratuvarı "CEZERİ-LAB"ın üçüncüsü Sudan Uluslararası Afrika Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde kuruldu. TİKA tarafından yürütülen 3D tasarım ve 3D yazıcı eğitimlerinin devamı niteliğinde olan laboratuvara; milli değerlerin tanıtılması ve yaşatılması amacıyla, dünya otoritelerince "Robotların Babası" olarak kabul edilen, Anadolu'daki ilk Türk Devleti Artuklular zamanında yaşamış İsmail el-Cezeri'den ilham alınarak "CEZERİ-LAB Hartum" ismi verildi.