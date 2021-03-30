Ramazan boyunca hafta sonu kısıtlaması

Türkiye'nin bugüne kadar elde ettiği kazanımların neticesinde değişimleri hep koruduğunu kaydeden Başkan Erdoğan, "Bu ayın başında insan eylem hakları planını kamuoyuna sunduk. Yaklaşık 3 hafta öncede ekonomik reformlarımızı açıklamıştık. Türkiye ekonomisinin potansiyelinin göstergesi zaman zaman ortaya çıkan temelsiz finans hareketleri değil işte bu reform gündemidir. Hukuktan ekonomiye kadar uzanan ve milletimiz tarafından memnuniyetle karşılanan reform programlarımızın takvimine uygun devam edeceğiz" dedi.

'HİÇ AKSAKLIK YAŞANMADI'

Fabrikalarda çarkların hiç durmadığını dile getiren Erdoğan, "Üretimin iç ve dış pazarlara ulaştırılmasında aksaklığa meydan verilmedi. Kapasite genişleten fabrikalarımız gereken makinaları bulmakta zorlanıyor. Küresel lojistik tıkanıklar Türkiye'nin geniş havzaya kolayca mal ulaştırma avantajını öne çıkarıyor. Dün şehir hastaneleri için bize demediklerini bırakmayanlar bugün niye daha çok hastane yapmadığımızı sorguluyorlar. Dünyada ve ülkemizde yaşanan her gelişme Türkiye'ye 19 yılda kazandırdığımız yatırımların anlamını çok daha iyi gösterecektir" ifadelerini kullandı.

KRİTİK KARARLAR ALINDI

Başkan Erdoğan ardından alınan yeni kararları açıkladı. Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerin sayısının 58'e ulaştığını ifade eden Erdoğan, "Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek. Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek. Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır. Kafe ve restoran işletmecilerine Nisan ve Mayıs aylarında prim desteği verilecek, ayrıca çalışanlara kişi başı aylık 1500 lira nakdi yardım yapılacak" dedi. Erdoğan, yeni kararların tüm Türkiye'ye hayırlara vesile olmasını diledi.



KIRMIZI KATEGORİDEKİ İL SAYISI 58 OLDU

Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa Kovid-19'da yüksek riskli iller oldu.



SUYUMUZU KORUMAK VATANIMIZI KORUMAKTIR

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 1. Su Şûrası Lansmanı ve 363 tesisin toplu açılış törenine katıldı. Programda konuşan Başkan Erdoğan, "Suyumuzu korumakla, vatanımızı korumak arasında mahiyet itibariyle hiçbir fark yoktur. Bunun için üzerimize düşen görevler vardır. Tarımsal sulama sistemlerini yenilememiz ve geliştirmemiz gerekiyor" diye konuştu. Erdoğan, "İnşallah çalışmalarımızı artırarak, yerli ve milli üretim anlayışıyla, tarımda büyümeye ve yeterliliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek ve su yönetimindeki yetki çatışmalarını önlemek amacıyla Meclis'te bir su kanunu hazırlıyoruz. Şura zemininde yapılacak çalışmaların, bu kanunun şekillenmesine katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.



MGK BUGÜN TOPLANIYOR

MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Yılın ikinci toplantısında Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki gelişmeler, Türk ordusunun Azerbaycan, Libya ve Suriye'deki faaliyetleri ile terörle mücadele başta olmak üzere stratejik konuların ele alınması bekleniyor. Karabağ'da ateşkesi gözetmek ve denetlemek üzere 30 Ocak'ta açılan Türk- Rus Ortak Merkez Komutanlığı'ndaki faaliyetlerin de gündem maddeleri arasında olması öngörülen toplantıda, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ile Libya'daki son durumun da görüşüleceği tahmin ediliyor. Toplantıda ayrıca PKK/ KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarla diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konularının da gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

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