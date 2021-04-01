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Haberler Politika AK Parti’nin yeni Grup Başkanvekilleri belli oldu

’nin yeni Grup Başkanvekilleri belli oldu

AK Parti’nin yeni Grup Başkanvekilleri belli oldu

1.4.2021

AK Parti'de 7'nci Olağan Kongre'nin ardından Özlem Zengin ve Mehmet Muş'tan boşalan grup başkanvekilliği görevlerine getirilecek yeni isimler belli oldu.

Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığında basına kapalı olarak yapılan toplantıda, iki grup başkanvekilliği için seçim yapıldı. Toplantıda 2 ismin yerine Mahir Ünal ve Mustafa Elitaş getirildi.

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