Şuşa’da ikinci bayramı yapacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'ne video konferans ile katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, konseyin birlikte hareket etmesinin ve uluslararası örgütler arasına katılmanın önemine dikkat çekti. Konuşmasında Dağlık Karabağ'daki zaferi hatırlatan ve Azerbaycan halkını tekrar tebrik eden Erdoğan, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile Şuşa'yı ziyaret edeceklerini bildirdi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

KARDEŞLİK HUKUKU GEREĞİ

Dünyamızın karşı karşıya kaldığı tehlikeler Türk Konseyi gibi konseylerin önemini gösteriyor. Konsey bünyesinde oluşturduğumuz Sağlık Bilim Kurulu 6 kez bir araya geldi. Kardeşlik hukukumuza uygun şekilde hareket etmekteyiz. Aziz kardeşim İlham Aliyev nezdinde Dağlık Karabağ'daki zaferleri için Azerbaycan halkını bir daha tebrik ediyorum. 44 günlük destansı mücadele ile Karabağ anavatan ile kucaklaşmıştır. Karabağ bölgesinde 63 camiden 61'i yakılmış, kiliseler de tarumar edilmiştir. Hiçbir zaman Hocalı katliamını bir kenara koyamayız. Kısa zaman önce yıldönümünü tekrar andık. Katledilen on binlerce kardeşimizi rahmet ile yad ediyorum.

BERABER ŞUŞA'YA GİDECEĞİZ

Tüm imkanlarımız ile Azerbaycan'ın yanında olmamız önem taşımaktadır. Azerbaycan'ın bu bölgeyi ayağa kaldırmak suretiyle muhacir kardeşlerimizin topraklarına dönmesini çok çok önemsiyorum. Ramazan Bayramı'ndan sonra Suşa'yı ziyaret etmek suretiyle inşallah yeni bir bayram yaşayalım. Kurumsallaşmasını tamamlayan Türk Konseyi'nin uluslararası itibarı yüksektir. Konseyimizin uzun vadeli hedefleri ve vizyonunu ortaya koymak için hazırlanan belgeleri inceliyoruz. Vizyon belgesine ilişkin çalışmanın tüm üyelerin imzaların alınması sonrası ülkemizdeki zirvede kabul edilmesinden memnuniyet duyacağız.



AK PARTİ'NİN YENİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ BELLİ OLDU

AK Parti'de 7'nci Olağan Kongre'nin ardından Özlem Zengin ve Mehmet Muş'tan boşalan grup başkanvekilliği görevlerine getirilecek yeni isimler belli oldu. Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığında basına kapalı olarak yapılan toplantıda, iki grup başkanvekilliği için seçim yapıldı. Toplantıda 2 ismin yerine Mahir Ünal ve Mustafa Elitaş getirildi.