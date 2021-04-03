Anayasa Mahkemesi terörle iltisaklı olduğu için ceza alan ve milletvekilliği düşen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yaptığı bireysel başvuruya yönelik gerekçeli kararını açıkladı. Karara göre, "Milletvekilliğinin düşmesi hali, Anayasa Mahkemesi'nin inceleme, görev ve yetkisinin dışında kalmaktadır" denildi. AYM, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali isteminin yetkisizlik nedeniyle reddine karar vermişti.
AYM’den gerekçeli Gergerlioğlu kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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