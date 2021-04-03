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Haberler Politika Torbalı borçlanma rekoruna koşuyor

borçlanma rekoruna koşuyor

CHP yönetimindeki Belediyesi'nin önümüzdeki Pazartesi günü yapılacak Meclis toplantısı gündeminde şok maddeler yer aldı. Buna göre CHP'li Başkan , çılgınca bir borçlanmaya gitmeye hazırlanıyor.

Torbalı borçlanma rekoruna koşuyor

3.4.2021

Uygur, çok büyük bölümü yurtdışı kaynaklardan olmak üzere toplam 752 milyon 900 bin liralık borçlanma için Meclis'ten yetki isteyecek.

4 MİLYAR JAPON YENİ
Buna göre Uygur 2020-2024 stratejik planında yer alan Fen İşleri Müdürlüğü yatırımlarının yapım işleri için dış kaynaktan 30 milyon dolar borçlanma yetkisinin kendisine verilmesi talebinde bulunacak. Bu da Türk Lirası olarak 243 milyon liraya tekabül ediyor. Uygur, yine 2020- 2024 stratejik planında yer alan Fen İşleri Müdürlüğü yatırımlarının yapım işleri için dış kaynaktan 4 milyar Japon yeni borçlanma yetkisi isteyecek. Bu da 292 milyon liraya denk geliyor. Uygur ayrıca 5 projede kullanılmak üzere İller Bankası'ndan toplam 217 milyon liralık borçlanma yetkisi talep edecek. Buna göre, belediye özel proje alanı için 150, Yapı Adası Sosyal Tesis için 12, Tepeköy Kapalı Pazaryeri için 15, Ayrancılar Kapalı Pazaryeri için 15 ve Tepeköy Ticaret Merkezi için İller Bankası'ndan 25 milyon lira borç almış olacak. Böylesine büyük bir borcun nasıl geri ödeneceği ise soru işareti oluşturdu.

ERHAN GÜLENÇ

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