Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceği bildirildi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, yarın 15.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecektir" denildi.
Son dakika: Başkan Erdoğan yarın Külliye'de değerlendirme toplantısına katılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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