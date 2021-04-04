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Haberler Politika Son dakika: Başkan Erdoğan yarın Külliye'de değerlendirme toplantısına katılacak

Son dakika: yarın Külliye'de değerlendirme toplantısına katılacak

Son dakika... , yarın 15.00’te ’nde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecek.

Son dakika: Başkan Erdoğan yarın Külliye'de değerlendirme toplantısına katılacak

04.04.2021, 17:50 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021, 17:54

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceği bildirildi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, yarın 15.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecektir" denildi.

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