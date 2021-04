Derin ABD’nin 15 Temmuz kalıntıları sahnede

Ne tesadüf, Derin ABD-Avrupa'nın kuklası FETÖ'nün 15 Temmuz darbesinin beşinci yıldönümüne 103 gün kala 104 emekli amiral gece yarısı darbe imalı bildiri yayınladılar.

Belli ki, Derin ABD-Avrupa'nın kurguladığı yeni bir darbe mekanizması çalıştırılmaya başladı. Bilindiği üzere ABD'nin yeni Başkanı Biden ve İslam düşmanı Neo-con kadroları, CHP-İYİ PARTİ-HDP başta olan azgın muhalefete destek verip, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmekten bahsetmişti.

Ancak bunu becerebilecek bir siyasi kadro-Millet İttifakı-bulunmadığından, Türkiye'yi hareketlendirip, sokakları kaşıyarak, PLANLI BİLDİRİLERLE DARBE MEKANİZMASINI

BAŞLATMIŞ

GÖRÜNÜYOR.

Bir senaryo içinde yürütülen şu açıklamaları bir arada değerlendirmekte büyük yarar var. Çünkü birbirleriyle müthiş örtüşüyor.

1) Arkasında Derin Amerika'nın bulunduğu İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencileri ayaklandırdılar.

2) PKK'nın siyasi kolu HDP'nin kapatılma hazırlıklarını bahane ederek etnik hareketlenmeye soyundular.

3) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 2021'de ERKEN SEÇİM OLACAK diyerek bürükrasiyi huzursuz ettiler.

4) Merkez Bankası Başkan değişimini bahane ederek ekonomik algı operasyonlarına yöneldiler.

5) İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesini bahane ederek kontrollü kaos-psikolojik harp tekniklerini devreye soktular.

6) 108 emekli büyükelçiye darbe imalı bildiri yayınlattılar.

7) Amerika Küresel Baronları, Wall Street ve Bilderberg'le eklemlenmiş TUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'a, ekonomide felaket senaryosu açıklattılar.

8) 15 Temmuz'a 103 gün kala dikkat ediniz... 104 emekli amirale darbe imalı bildiri yayınlattılar.

Bu bildiriler ve açıklamalar bir merkezden hareket edildiğini işaret ediyor. Nitekim, 104 amiral bildirisi üzerine soruşturma açan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'bu bildiriyi hazırlayanlar, İRTİBATLI OLDUKLARI KİŞİLER' araştırması

da başlatarak, arka planda BİZCE SİLUETİ MALUM bir adres incelemesi yapacak.



MONTRÖ BAHANE HEDEF KANAL İSTANBUL

104 emekli amiralin, darbe imalı bildirisinde Montrö Anlaşması'na yönelik bir algı operasyonuna yataklık yaptıkları gözleniyor. Güya Montrö'den çekilecekmiş gibi yalan haberlere alet oluyorlar ve başlatılan tezvirata hizmet ediyorlar.

Montrö'den çekilme diye bir düşünce yoktur. Bu gerçek ortada iken, emekli amiraller için



MONTRÖ BAHANEDİR. KANAL

İSTANBUL'U YAPTIRMAMA

MAHFİLLERİNE HİZMET

EDİYORLAR.

Her büyük yatırıma olduğu gibi Kanal İstanbul'u da yaptırmama algı operasyonlarını yürüten CHP'nin kuyruğuna takılmışlardır. Yazık.

CHP'nin kendisine faydası yok ki, emekli amiralllere faydası olsun.



GÖLGE CIA-RAND'A DİKKAT

Gölge CIA RAND Corporation'ın geçen yıl yayınladığı raporda Türk Ordusu'nu karıştırmaya yönelik küstahça cümleler kurulmuştu.

Türk ordusunu tekrar Amerika'ya yakın bir ordu yapabilmek için Milli Savunma Üniversitesi'nin müfredatına etki etmek gerektiğini yazıyordu.

Askeri eğitimde yol haritaları verilerek Türk Ordusu'nun yine eski günlerdeki pozisyonuna sokulmasından bahsediyordu.

RAND Corporation'ın raporunda özellikle, Türk ordusundaki orta kademedeki subayların kaygılı olduğu, bunun yeni bir darbeye dahi yol açabileceği yönündeki tespit, yeni bir darbe ateşi yakmaya yönelikti.



KİRLİ ORTAKLIKLAR

Ne tesadüf. Aradan bir yıl geçti, bir baktık, başta CHP, HDP, İYİ PARTİ olmak üzere azgın muhalefet TSK'ya yönelik algı operasyonu başlattılar.

'Askeri okullardan Atatürk ilke ve inkılâpları dersleri kaldırıldı' yönündeki yalan haberler üzerinde dans ediyorlardı. Gölge CIA-Rand ne diyorsa, aynen harekete geçtiler.

Belli ki Derin ABD-Avrupa, Türk Ordusu'nun Amerika'nın gözünün içine bakmasını sağlamak üzere eğitim sistemini ve müfredatını tartışmaya açarak darbe mekanizmaları çalıştırdılar. Belli ki CHP ve CHP'yi etki altına alan mahfiller 28 Şubat hayali görüyor.108 emekli büyükelçi ve 104 emekli amiral, tek amaçları Erdoğan'ı devirmek olan mahfillere alet olmaktadır. Ancak unuttukları bir detay var.

Türkiye eski Türkiye değil. Aziz millet de kimin bu ülke için mücadele ettiğini görüyor.

Kirli ortaklıklarla Türkiye'nin büyük yürüyüşünü durdurmak isteyenler amacına ulaşamayacak.



ABD'YE DERİN MESAJ

Son bir yıl içinde, özellikle de Karabağ Savaşı'nda, Türkiye tüm gücüyle Azerbaycan'ın yanında bulundu. Türkistan'daki ülkelerle yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Türkiye'nin desteğiyle, 30 yıllık kördüğüm olan Karabağ sorunu çözüldü. Karabağ zaferi, Türk dünyasının TEK YÜREK olmasında önemli bir süreci başlattı. Bu zafer, meyvesini veriyor. Bu bağlamda, TÜRK DÜNYASI BİRLEŞİK

DEVLETLERİ fikri daha güçlü bir sesle dile getirilmeye başlandı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Bağdad Amreyev, Ankara'ya geldi. Önemli bir açıklama yaptı:

Azerbaycan'ın Karabağ zaferinden sonra yüreklerimiz daha hızlı atıyor.

Sonbaharda İstanbul'da bir zirve düzenleyeceğiz. Türk liderler ilk kez bu zirvede bir araya gelecek. Zirveye, Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan Macaristan katılacak...

Erdoğan'ın ev sahipliğindeki İstanbul zirvesinde, "Türk Dünyası Vizyonu-2040" sratejisi enine boyuna tartışılacak. Türk Dünyası Vizyonu-2040, Konsey'in 2040'a kadarki yol haritasını oluşturacak.

Bu bağlamda, güçlü dış politika ve güvenlik koordinasyonu, Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanması, ulaşımda sınırların açılması, Konsey

ülkeleri arasında özellikle iş ve alfabe konusunda güçlü işbirliği sağlanması hedefleniyor. Türk Konseyi'nin mevcut ulaşım

güzergâhlarının geliştirilmesine odak-landığı belirtilirken, Azerbaycan üze-rinden 'yeşil bir koridor'un güvenli bir biçimde çalıştırılması üzerinde son değerlendirmeler yapılıyor. ZENGE-VUR VE LAÇİN KORİDORU çok önemli.ZENGUVAR KORİDO-RU, Türkiye'nin garantörlü-ğünde bulunan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Azerbaycan ana karasının irtibatını sağlıyor. Bu anlaşmaya kadar iki Azeri top-rağının bağlantısı, arada Ermeni bölgesi olduğu için kopuktu. Bu irtibatın kurulması, Türkiye'nin Azerbaycan'a ve oradan da Orta Asya'ya doğrudan ulaşmasında hayati önemde. Çünkü Türkiye, Azerbaycan ve Orta Asya'ya karayolu taşımacılığı için ya Gürcistan ya da İran güzergâhı-nı kullanmak mecburiyetindeydi.LAÇİN KORİDORU, Ermenistan ana karasıyla Dağlık Karabağ'ın bağ-lantısını sağlıyor. Ermenistan üzerin-den Karabağ'a giden her türlü askeri ve lojistik destek bu koridordan geçi-yor. Anlaşmaya göre, Lâçin Korido-ru'nun denetiminin Rus Barış Gücü'ne bırakılacağı yazıyor. Türk Ordusu'nun da bu bölgede barış gücü olarak artık devamlı bulunacak olması, gelecek on yılların kelepçesinin kırılması anlamına gelmektedir.Evet. Başkan Erdoğan'ın ASYA AÇILIMINDA YENİ BİR KÖP-RÜ İNŞA EDİLMEKTEDİR. BU KÖPRÜ BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN YENİ YÜZYIL-DAKİ EN HAYATİ STRATEJİK HAMLESİDİR.SONUÇ: Yeni Türkiye'nin kırdığı kelepçeler, yıktığı duvarlar, kararlı devlet duruşları, 2023 yürüyüşünde, BÜYÜK GÜÇLÜ TÜRKİYE gerçe-ğini yeni dünya nizamına kabul ettir-me yolunda, sıkı adımlarla yürüyor.EVET. 6 TÜRK DEVLE-Tİ- TEK TÜRK MİLLETİ YEK VÜCUT. Daha düne kadar dünya nizamına şekil veren 5 büyüklerin (Dünya beşten büyüktür) yanında yeni bir TÜRK DÜNYASI BİRLE-ŞİK DEVLETLERİ ADIM ADIM KURULUYOR. Gümbür gümbür geliyor. Tsunami dalgası gibi karşı çıkanları yutarak geliyor.