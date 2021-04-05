Aralarında TSK'da görev alan kritik isimlerin de bulunduğu 104 emekli amiral, 27 Nisan muhtırasında olduğu gibi cumartesiyi pazara bağlayan gece yarısı, 15 Temmuz'a 103 gün kala darbe imalı bir bildiri yayınladı. Gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni konu edinerek, milli iradeyi tehdit eden ve darbe imaları barındıran skandal bildiriye hükümetten ve tüm Türkiye'den çok sert tepkiler geldi.



CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: Mezarlıkta ıslık çalan korkaklar misali, millet iradesini ve Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu hazmedemeyen darbe seviciler demokratik kurumlara, seçilmişlere ve de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ayar verme hadsizliğinde bulunmuşlar... Haddinizi bilin. Göze alabilene, hodri meydan.



CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN: Bir grup müteakit askerin darbe dönemlerini çağrıştıran açıklaması sadece kendilerini gülünç ve zavallı duruma düşürmüştür. Bilsinler ki aziz milletimiz ve temsilcileri bu zihniyete ve vesayet heveslilerine asla geçit vermeyecektir. Haddinizi bilin ve yerinizde oturun.



CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir 'bildiri' yazmışlar. 5. kol unsurları da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz yerde.

O Türkiye eskide kaldı! Bu millet 15 Temmuz'da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Vesayetçiler bir daha asla demokrasimize zarar veremeyecek.

Dış güçlerin ezik piyonları büyüyen, güçlenen Türkiye'nin önünü kesemeyecek!



AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ: Eski Türkiye sevdalısı, vesayetçi, kendisini milli iradenin üstünde gören zihniyetin bazı temsilcileri yayınladıkları sözde bildiri ile siyasete akıl, millete ayar vermeye çalışıyorlar. O devirler geride kaldı! Haddinizi bilin! İçinize sinmese de şunu çok iyi anlayın ki; bu millet, vatanı da mavi vatanı da demokrasiyi de milli iradeyi de bedelini ödeyerek korumuştur ve koruyacaktır.



AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: Bazı emekli amirallerin geçmişteki kötü ve çirkin olayları hatırlatan bir yöntem ve üslupla bildiri yayınlaması kabul edilemez. Bu yöntem ve üslubun siyasi hayatımızda neye karşılık geldiği bellidir. Bir dönem taşıdıkları üniformayı ve sıfatları istismar eden bu kişilerin açıklaması yok hükmündendir.

Bu yaptıkları hem milli iradeye hem de bir dönem taşıdıkları üniformaya saygısızlıktır.



ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL:

Seçilmişlere parmak sallamaya kalkan darbe heveslileri şunu iyi bilsin, köhnemiş vesayetçi zihniyetin prangalarından kurtulan, bu zihniyetten hesap soran, gücünü milli iradeden alan bir Türkiye var artık.

Bu ülkenin bekasını korumak demokrasiye saygıdan, hukuka bağlılıktan geçer.



İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU:

Biz buradayız. Devletimize, milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız. Sebepsiz bahane ve hezeyanlar üzerinden yapılan açıklama tam manasıyla geçmişte taşıdıkları sıfatların, devletin ve milletin verdiği şerefin farkında olmayanların demokrasiye, hukuka, devletimize ve milletimize karşı yaptıkları edepsizliktir.



EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK: Ülkemizde halen vesayetin telaffuz ediliyor olması demokrasi adına utanç verici. Millet egemenliği ortak bildirimiz, ortak gücümüzdür.



AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

HAMZA DAĞ: 104 emekli amiral, Kanal İstanbul ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi konusunda ortak bir bildiri yayınlamışlar.

O özlediğiniz eski Türkiye geride kaldı. Siyasete balans ayarı verme döneminiz bitti. Villalarınızda yeni Türkiye'yi izlemeye devam edin.



MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA: DÜŞMANI SEVİNDİRMEKTEN BAŞKA BİR İŞE YARAMAZ

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, emekli amirallerin yayınladığı bildiriye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır. Uluslararası anlaşmaların kazanç ve kayıplarının da bilgi ve bilincinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri, hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişi veya kişilerin hırs, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz. Türk Silahlı Kuvvetleri daima görevinin başındadır" ifadelerine yer verildi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, 104 emekli amiralin açıklamasına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "4 Nisan 2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve '103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlatılmıştır." Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resen soruşturma başlattığını hatırlatan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sadece imzacılar değil, onları cesaretlendiren de hukuk önünde hesap verecek" değerlendirmesinde bulundu.