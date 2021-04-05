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Haberler Politika ÖRKOOP, yeni şubelerle büyüyor

ÖRKOOP, yeni şubelerle büyüyor

ÖRKOOP, yeni şubelerle büyüyor

5.4.2021

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bölge çiftçilerini kalkındırmak amacıyla 42 yıldır hizmet veren Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖRKOOP), büyümesini sürdürüyor. Aydın'da 2, Denizli ve Muğla'da birer satış mağazası bulunan ÖRKOOP, beşinci mağazasını da Aydın'ın Koçarlı ilçesinde açmaya hazırlanıyor. ÖRKOOP'un ürünlerinin vatandaşlardan rağbet gördüğünü belirten Kooperatif Başkanı Ünal Önal, "Süt, peynir, tereyağı ve bölgesel ürünler üretip tüketiciyle buluşturuyoruz. Kaliteli, sağlıklı ve hijyenik ürünlerimizden vatandaşlarımız oldukça memnun. Fiyatlarımız da zincir marketlerin oldukça altında. Daha çok vatandaşımızın bu lezzetleri tatması için satış mağazalarının sayısını arttıracağız. Koçarlı'ya bir satış mağazası açacağız. Bundan hem üyelerimiz hem de vatandaşlar kazançlı çıkacak" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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