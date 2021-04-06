Bildiriye imza atan amirallere darbe

Darbe imalı bildiriye imza atan emekli amirallerle ilgili ilk karar verildi. Lojman ve koruma hakları iptal edildi. Gözaltına alınan emekli amirallerin ev aramaları ve dijital materyallerinin incelemesi devam ederken soruşturma kapsamında bu kişilerin yurtiçi ve yurtdışındaki bağlantılarının araştırıldığı belirtildi. Soruşturmada, bildiriyi hazırlayan şüphelilerin görevde olan muvazzaf subaylarla irtibatı olup olmadığı, Deniz Kuvvetleri dışında diğer komutanlıklarla da irtibat kurulup kurulmadığı, başka kişilere imza için baskı yapılıp yapılmadığı araştırılıyor.

'RÜTBELERİ DE ALINMALI'

Amirallerin lojman ve koruma kararlarının iptal edilmesi ile ilgili açıklama yapan Güvenlik ve Terör Uzmanı Erhan Çalışkan, "104 Amiralin imza attığı darbe imalı bildirgenin zamanlaması manidar. Türkiye ne zaman yatırım için harekete geçse Havalimanı, 3. Köprü gibi birileri düğmeye basıyor. Ülkeyi karıştırmak kaosa sürükleyenlere hizmet eden Gezi eylemlerinde de aynı şey olmuştu. Yabancı ajansların İstanbul'u terörizmin kol gezdiği 3. dünya şehirleri gibi gösterdiği Gezi olayları sırasında "Taksim Platformu" adı verilen bir grup ile hükümet yetkilileri arasında görüşmeler yapılmıştı. Bu platformun üyeleri 3. Havalimanı, nükleer santraller, tüp geçit projesi, 3. Köprü, İstanbul-İzmir otoyolu gibi yatırımların durdurulmasını isteyerek gerçek niyetleri itiraf etmişti. Şimdi de Kanal İstanbul'un startı verilmeden önce böyle bir çıkış yapılması benzer niyetlerin tezahürü olarak ortaya çıkıyor. Bu bildiriye imza atanların rütbeleri de alınmalı ve devletten aldıkları maaşlar kesilmeli" dedi.



10 İSMİN SORGUSU SÜRÜYOR

Türkiye'yi karıştırmak ve kaosa sürüklemek için hazırlanan darbe imalı bildiriye ilişkin soruşturma kapsamında 10 şüpheli dün gözaltına alındı. 4 emekli amiral de ifadeye çağrıldı. Emekli amiraller, devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak ile suçlanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturması kapsamında 10 şüpheli doktor raporları alındıktan sonra sorgulanacakları Emniyet binasına getirilirken, 4 şüpheliye 3 gün içinde Emniyet'e müracaat etmeleri için tebligat yapıldı.















EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operayonda İstanbul'da 6, Ankara'da 2, Kocaeli'de 2 kişi gözaltına alındı. Emekli amirallerden Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç ve Türker Ertürk İstanbul'da, Ergun Mengi ve Atilla Kezek Ankara'da, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal ise Gölcük'te gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltına alınan 6 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından ifade için Ankara'ya getirildi. 4 emekli amiral ise yaş durumları gözetilerek gözaltına alınmadı. İfade vermek için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gitmeleri istendi. 3 gün içinde ifade vermeleri gerektiği tebliğ edildi.



GÖZALTINDAKİ İSİMLERE 3 KRİTİK SORU SORULACAK

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan emekli amirallere 3 kritik soru yöneltildiği bunların cevabına göre soruşturmaya yön verileceği öğrenildi. Buna göre kritik isimlere bildirinin hazırlanma sürecinden, yayınlanan son içeriğinden, yayınlanacağı son tarih ve saatten haberlerinin olup olmadığı sorulacak.



İRTİBATLARI MERCEK ALTINDA

GÖZALTINDAKİ şüphelilerin ev aramaları ve dijital materyallerinin incelemesi sürerken, yurt içi ve yurtdışındaki bağlantılarının da araştırıldığı kaydedildi. Soruşturmada, bildiriyi hazırlayan şüphelilerin görevde olan muvazzaf subaylarla irtibatı olup olmadığı, Deniz Kuvvetleri dışında diğer komutanlıklarla da irtibat kurulup kurulmadığı, başka kişilere imza için baskı yapılıp yapılmadığının araştırıldığı öğrenildi. Bildirinin başlığı, kullanılan dil ve yayınlanma saatinin daha önce yayınlanan muhtıralarla benzerlik gösterdiği belirlendi.



8'İ KOÇ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÇIKTI

MİLLİ iradeyi hedef alan skandal bildiriye imza atan emekli amirallerle ilgili dikkat çeken bir detay da Cem Gürdeniz, Kadir Sağdıç ve Şükrü Bozoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 amiralin Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu Yönetim Kurulu Üyesi olmaları. Amiral Cem Gürdeniz'in Direktör olarak, Kadir Sağdıç'ın ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı öğrenildi. Emekli amiraller Şükrü Bozoğlu, Engin Baykal, Hakan Ercan, Hakan Eraydın, Bülent Olcay ve Mustafa Özbey'in ise Danışma Kurulu'nda görev aldıkları ortaya çıktı.



KRİTİK OLAYLARDA ROL OYNADILAR

DARBE imasında bulunan skandal bildiriye imza atan 104 amiralden aralarında gözaltına alınan 10 ismin de bulunduğu bazılarının kritik olaylarda rol oynadığı ortaya çıktı. İşte Türkiye'nin tepkisini çeken o isimlerden bazıları:

● ERGUN MENGİ: Bildirinin en başında imzası bulunan Mengi 2007'de Tuğamiral rütbesiyle emekli oldu. Emekliliğinin ardından çeşitli STK'larda çalışan Mengi, İYİ Parti'de yönetici olarak görevli.

Ayrıca Global İlişkiler Forumu'nun da üyesi.

● ALAETTİN SEVİM:

İmza listesinde iki numarada bulunan emekli Tuğamiral Sevim, Piri Reis Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. 2011'de "Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri" davası kapsamında hakkında tutuklama kararı alınan Sevim, Ergenekon Davası'ndan hapis yatıp 2014'te tahliye edildi.

● KADİR NAZİF ÖZDAĞ-

DEVİREN: Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı görevi yaptı. 7 Ağustos 1998 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in onayından geçen YAŞ kararları kapsamında tuğamiralliğe terfi ettirilen Özdağdeviren, Piri Reis Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

● IŞIK BİREN: Darbe tartışmalı ifadeleriyle tanınan Biren, NATO Kuzey-Doğu Akdeniz Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görev yaptı. 12 Eylül darbesinde etkin rol alan Biren, darbeden yıllar sonra çıktığı bir televizyon programında 80 darbesini "12 Eylül gerçekleşmeseydi, dış müdahale olacaktı" diyerek aklamaya çalışmıştı.

● AHMET ŞENOL: Ergenekon ve Balyoz davalarında adı geçen isimlerden biri. Özellikle fişleme dosyalarında ismi geçen ve 2005 yılında görev süresi uzatılan Şenol, Tuğamiral olarak emekli olmuştu.

● HASAN HOŞGİT: 90'lı yılların başında Turgut Reis Gemisi'nde komutanlık yaptı, 1998'de amiralliğe terfi etti. Akdeniz Bölge Komutanı oldu. Balyoz soruşturmaları kapsamında 2011'de tutuklanan Hoşgit, 3.5 yıl tutuklu kaldıktan sonra 19 Haziran 2014'te AYM kararıyla tahliye edildi.

● ÖMER VEDAT ERSİN:

Leventler Dayanışma Derneği'nin onursal başkanlığı görevini yürütüyor.

● OSMAN METİN AÇIMUZ:

İsmi Balyoz soruşturması kapsamında "yönetim kadrosu" olarak belirlenen listede geçiyor.Deniz Kuvvetleri'nde Personel Başkanlığı, Boğaz Komutanlığı, Çıkarma Filo Komutanlığı, Deniz Harp Akademileri Komutanlığı gibi çeşitli suüstü birlikleri, kıta ve karargah görevlerinde bulundu.

● ATİLLA KEZEK: Balyoz soruşturması sırasında 2013 yılında istifa ederek görevinden ayrıldı. Kezek, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile bildiride imzası bulunmamasına rağmen bildiriye verdiği desteği ilan eden Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz'un tweetini retweet etti.

● TÜRKER ERTÜRK:

Suriye'nin kuzeyinde PYD'yi laik yapısının bilinmesinden dolayı destekler nitelikte sözler sarf etti. Oda TV'ye yakınlığı ile tanınıyor.

● BÜLENT BOSTANOĞLU:

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yeşilköy'deki Çınar Otel'de düğündeydi.

O gece Deniz Kuvvetleri'nin başında olmasına rağmen rehin alınmayan tek kuvvet komutaydı.

● RAMAZAN CEM GÜRDENİZ:

Balyoz davasının sanıklarından biri. Başkan Erdoğan, FETÖ ile mücadele başlatmasaydı halen FETÖ kumpası sonucu cezaevindeydi.

● MESUT ÖZEL: 15 Temmuz'da Deniz Harp Okulu komutanıydı.



3 GÜN İÇİNDE İFADE VERMELERİ GEREKİYOR

4 emekli amiral ise yaş durumları gözetilerek gözaltına alınmadı. İfade vermek için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gitmeleri istendi. 3 gün içinde ifade vermeleri gerektiği tebliğ edildi.

Fatih ŞENDİL

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