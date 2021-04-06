“Türkiye’ye yapılmış ihanet girişimidir”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, emekli amirallerin yapmış olduğunu bu girişimin Türkiye'ye yapılan bir ihanet olduğuna dikkat çekti. Ala, "Bu olay Türkiye'yi 3. dünya ülkelerini statüsüne çekme girişimidir. Buna kimsenin hakkı yoktur. Haddi de değildir" dedi.



BU skandalı "düşünce özgürlüğü" olarak yorumlayanlara da sert tepki gösteren Ala, "Hükümetin aleyhinde bu emekli amiraller her gün televizyon kanallarında birçok şey söylediler. Bir şey diyen kimse oldu mu? Alemi kör, milleti sersem zannedenlerin, ne kadar kör olduğunu geçmişleri gösteriyor. 104 amiral gece bir bildiri yayınlayacaklar. Birtakım sembolik tarihleri de dikkate alacaklar. Muhtıra gibi bir bildirinin altına imza atıp buna da düşünce özgürlüğü diyecekler! Nerede var böyle bir şey? Metnin içeriği bir tarafa usul, yöntem bir darbe yönemidir" diye konuştu.

MUVAZZAFKEN NEREDEYDİLER?

AMİRALLERİN görevde olduğunu döneme ilişkinde eleştirilerde bulunan Ala, "Bu kadar öngörüye sahiplerdi. Bir araya gelince müthiş şeyler yapıyorlardı da, muvazzafken neredeydiler? Bu amirallar muvazzafken, FETÖ kurumlarını ele geçirdi. Onu bile görememiş emekli amirallerin, şimdi Türkiye'ye istikamet çizmelerinin kabul edilebilir bir yanı yoktur. Kursunlar bir siyasi parti, açıklasınlar o zaman görüşlerini" ifadelerini kullandı.