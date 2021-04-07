MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin gündeminde emekli amirallerin bildirisi ve Anayasa Mahkemesi tartışmaları vardı. Emekli amirallerin bildirisine tepki gösteren Bahçeli, "104'lükler büyük bir suç işlemiştir. Bu cezasız kalamaz. Mavi Vatan'ımızı bu çürüklerle nasıl savunmuşuz" dedi.

'DENİZCİLİĞİN YÜZ KARASI'

104 amiralin Türk demokrasi tarihinin kara lekesi olduğunu ifade eden Devlet Bahçeli, "Bunlar denizci değil denizciliğin yüz karasıdır. Montrö Boğazlar sözleşmesi Lozan'ın ayrılmaz bir parçasıdır. Aynı zamanda bizim kırmızı çizgimizdir. Bunları deniz nasıl tutuyorsa, hukuk da öyle tutmalı, cüretlerinin bedelini ödemelidirler. Gece yarısı bildirisi neyin nesi, hangi mihrakların sesidir? Bu aklı kim vermiştir? Akşamları farklı televizyon ekranlarında sahnelenen tartışma programlarında 3 ya da 4 emekli askeri görmek adeta moda, adeta alışkanlık haline gelmiştir. Bunlara 104 kişi daha eklenebilir, 104'ü de sırayla boy gösterebilirlerdi. Bazı sözde hukukçular ve çarpık siyasetçiler diyor ki 'emekli amirallerin yayımladığı açıklama bir demokrasi çağrısıdır.' Neymiş, düşünce ve ifade özgürlüğüne saygı esasmış. Bu çağrı bal gibi darbe çağrısıdır. Bu bildiri demokrasiyi hedef alan torpidodur. Bu bildiri hukuk gaspı, milli iradeye doğrultulmuş silahtır" ifadelerini kullandı.

'DARBE ÇIĞIRTKANLARIDIR'

Bildiride, "Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti, bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidiyle karşılaşabilecektir" denildiğine işaret eden Bahçeli, "Buna 'demokrasi ve ifade özgürlüğü' diyenler vesayetçi odaklar, demokrasi karşıtları, emperyalizm piyonları, Türkiye düşmanları, damgalı darbe çığırtkanlarıdır" dedi. Türk milletinin, akılları sıra 15 Temmuz'un rövanşını almaya çalışanlara haddini bildirecek güce de cesarete de fazlasıyla sahip olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Hiç kimse sinir uçlarımızla oynamasın. Darbeler sayfası kapanmıştır. Elindeki silahı millete çevirmeyi aklından geçiren vatansızlar önce bizim bedenimizi çiğnemek mecburiyetindedir. Ve böylesi bir an geldiğinde ya şerefimizle şehit oluruz ya da şerefsizleri birer birer toprağa gömeriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yine Marmaris'te bulunduğu bir zamanda, kamuoyuyla paylaşılan 4 Nisan bildirisi ayaklarımızın altında çiğnenmiştir. İbretialem için 104 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları ellerinden alınmalı, emekli maaşları kesilmelidir" dedi.



'AYM YENİDEN YAPILANDIRILMALIDIR'

MHP lideri Bahçeli, Anayasa Mahkemesi tartışmalarıyla ilgili de konuştu. Anayasa Mahkemesi'nin bugünkü haliyle devam edemeyeceğini kaydeden Bahçeli, "İnandırıcılığından ve güvenirliğinden bahsedilemez. Türk milleti yeni ve tarihi özelliklerine uygun bir yüksek mahkeme kurmaya muktedirdir, buna da hakkı vardır. Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasıyla ilgili teklifimizi sulandırmaya çalışanları, bu görüşümüzün yalnızca bizi bağlayacağını ifade edenleri şaşkınlıkla izlediğimizi, alayının sözlerini not ettiğimizi, sırası geldiğinde önlerine koyacağımızı herkesin bilmesinde yarar olacaktır. AYM'nin HDP'yi aklayan tutumu hükümsüzdür. Anayasa Mahkemesi'nin bir darbe mirası olduğu açıktır. Kapısına kilit vurularak yeniden yapılandırılmalıdır" dedi.