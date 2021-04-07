Sultanahmet saldırganlarına müebbet ve 328 yıl 4 ay hapis

İSTANBUL Sultanahmet Meydanı'nda 12 Ocak 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ üyesi Nabil Fadlı tarafından gerçekleştirilen, 12 Alman vatandaşının öldüğü, 16 kişinin ise yaralandığı canlı bomba saldırısı davası yeniden görülerek karara bağlandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Atala El Hasan El Mayyuf, Fevzi Muhammed Ali, Halil Derviş ve Ahmet El Hasan'ı 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca bu sanıklara çeşitli suçlardan 328 yıl 4'er ay hapis cezası da verdi.