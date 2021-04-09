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Haberler Politika Güvenlik soruşturması teklifi yasalaştı

teklifi yasalaştı

Kamuya yeni gireceklere yapılmasına ilişkin teklif, oylamada yaşanan tartışmalar nedeniyle bir hafta gecikmeli olarak 'nda kabul edilerek yasalaştı.

Güvenlik soruşturması teklifi yasalaştı

9.4.2021

Arşiv araştırması, statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk kez veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında yapılacak. Düzenlemeye göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sırasında elde edilen kişisel veriler, işlenme amacının ortadan kalkması halinde veya her durumda 2 yılın sonunda değerlendirme komisyonlarınca yok edilecek.

EDA IŞIK

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