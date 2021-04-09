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Haberler Politika Hücre evinde yakalanan 6 terörist eylemlere katılmış

Hücre evinde yakalanan 6 terörist eylemlere katılmış

Hücre evinde yakalanan 6 terörist eylemlere katılmış

9.4.2021

ADANA'DA PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında hücre evinde yakalanarak tutuklanan 6 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, hücre evinde yakalanan sanıkların örgütsel faaliyetleri anlatıldı. Örgüt içerisinde yaptıklarını itiraf eden sanıkların sokak eylemlerinde yer aldıkları ve YPG/PKK sempatizanlarını da bu eylemlere katılmaya teşvik ettikleri belirtildi. Zanlıların davası önümüzdeki günlerde başlayacak.

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