PKK’nın sözde Botan sorumlusu öldürüldü

EREN-10 operasyonunda, Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi. İçişleri Bakanı Soylu da operasyonla ilgili "Uyyy Uyyy Uyyy Şırnak domuz dağında etkisiz hale getirilen teröristlerden biri de kıpkırmızı... Kahramanlar, Allah razı olsun. Milletimizin yüreğini soğutuyorsunuz" paylaşımı yaptı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda kırmızı kategoride yer alan sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman olduğu tespit edildi. Şişman'ın 5 Eylül 2015'de Hakkari Yüksekova'da askeri konvoya saldırı sonucu 16 askerin şehit edilmesi eyleminin planlayıcısı olduğu öğrenildi.