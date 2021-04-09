Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin'le görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede Ukrayna krizi ele alındı. Ayrıca görüşmede Sputnik V aşısının ortak üretimi de konuşuldu.

Putin, Montrö'nün korunmasının önemini vurguladı ve Ukrayna'nın provokatif eylemler yapmakla suçladı.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan Donbas krizine NATO ve ABD de dahil oldu. ABD Ukrayna'ya desteğini açıktan iletirken, bunun göstergesi olarak savaş gemilerini Karadeniz'e göndereceğini belirtti. Gemilerin Türk Boğazlarından geçişi için başvuru yapıldı.