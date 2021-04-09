ZEYTİN Dalı Harekat Bölgesi'nde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." ifadesine yer verildi. Açıklamada, Zeytin Dalı Harekat bölgesine saldırı gerçekleştiren terör hedeflerini tespit ve imha operasyonlarının sürdüğü kaydedildi. Operasyonlarda saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 2 teröristin daha komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Zeytin Dalı Bölgesi’nde 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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