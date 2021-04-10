CHP''de darbecilik ruhu bitmez

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ

Yıllar geçse de, yöneticileri değişse de, CHP'de darbecilik ruhu hortluyor. Yüzyıl öncesinden bu yana DARBECİLİK ZİHNİYETİ CHP'de ölmüyor. Nedeni değişik yazılarımızda yazdık, yazmaya devam edeceğiz. Evet. CHP'nin anası İTTİHATTERAKKİ PARTİSİ'DİR.

İttihatçıların darbecilik ruhu, devamı olan CHP'de aynen devam ediyor. Hatırlayalım. İttihatçılar; 1908'de İngiltere, Fransa köprüleriyle, masonların teşvikleriyle Sultan Abdülhamit'i devirdiler. İktidara çöktüler. Sonuçta, I. Dünya Savaşı'nda da Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasında da büyük rol oynadılar. İttihat Terakki'nin bazı kadroları da CHP'nin kurulmasında rol aldı, Atatürk'ün vefatından sonra, İsmet İnönü'nün tek parti yönetimiyle beraber yönetime tam ağırlıklarıyla yine çöktüler. Aziz Türk Milleti 14 Mayıs 1950'de, YETER SÖZ MİLLETİNDİR' diye ayağa kalkarak, CHP'li Cumhurbaşkanı İsmet Paşa'nın TEK PARTİ DİKTATÖRLÜĞÜNE SON VERDİ.

27 Mayıs sonrası gerçekleşen (9 Mart, 12 Mart, 28 Şubat, 27 Nisan gibi) her darbenin arkasında değişmeyen robot resimler olarak DERİN AMERİKA, İNGİLTERE, AVRUPA, İSRAİL ve CHP karşımıza çıktı. Son olarak, 126 emekli büyükelçi ve 104 emekli amirali harekete geçiren darbe, kontrollü kaos mekaniğinde ROBOT RESİM olarak CHP, yine kendini gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu gövdesini ortaya koyarak, emekli amirallerin arkasında konumlandı EVET. DARBECİLİK CHP'DE ÖLMEZ





Cemal Madanoğlu, emekli olduktan 11 yıl sonra 9 MART CUNTASI'nın darbe teşebbüsünü organize etmişti.







Albay Talat Aydemir

MADANOĞLU ÖRNEĞİ YETER

104 EMEKLİ AMİRALİN darbe imalı bildirisinin fikri platformunda konumlanmış, içsel ve dışsal köprülerinin oluşmasını organize ettiği gözlemlenmekte olan Kılıçdaroğlu'nun, 'Emekliler ne zaman darbe yapmış' sözlerini tarih yalanlıyor.

İLGİNÇ BENZERLİKLER

27 Mayıs İhtilali'nin beyni E. Korgeneral Cemal Madanoğlu, emekli olduktan 11 yıl sonra 9 MART CUNTASI'nın darbe teşebbüsünü organize etmişti. 22 Şubat 1962'de darbe teşebbüsünde bulunan Albay Talat Aydemir, emekli edilmesine karşın bir yıl sonra Mayıs-1963'te ikinci bir darbe teşebbüsünün lideri konumunda harekete geçebilmişti. Buradan ders alınarak, 104 emekli amiral harekatı (Darbe zemini yaratma, kontrollü kaos mekaniğini yaratma), içteki ilişkileri çok dikkatle inceleniyor.



1995 seçimlerinde Milli lider Necmettin Erbakan öne çıkarken, kurulan Refah-Doğru yol hükümetini, 28 Şubat 1997 post modern darbesiyle (NATO'cu ÇEVİK BİR cuntası) devirdiler. İktidara, gözü batıdan ayırmayan partileri koalisyon olarak yönetime getirdiler.

ERDOĞAN GELİYOR

2002'de varoşlardan merkeze yürümek isteyen AK PARTİ- RECEP TAYYİP ERDOĞAN iktidar oldu. Başkan Erdoğan, liderliğinde, adım adım, siyaseti güçlendiren, seçilmişlerin alanını genişleten, milletin oyunun etkisini arttıran tavırlar ve kararlar vesayetin alanını daralttı. ABD/NATO, iktidarı devirmek için, Türkiye'nin kılcal damarlarına gizlice sokulmuş FETÖ-NATO CUNTALARI beraberce, 15 Temmuz 2016'da son hamleyi yaptılar. Aziz milletimiz, anayasal düzene, seçimlere, demokrasiye, kendi oyuna canı pahasına sahip çıkarak 27 Mayıs 1960'la başlayan, millet iradesini yok sayan bir vesayet parantezini fiilen 15 Temmuz 2016'da, hukuken 16 Nisan 2017'de kapattı. Ancak, darbeci zihniyet öldü mü? Hayır... Artık darbe ve müdahaleler de iç siyasete müdahale, birbirine selam vermeyenleri bir araya getirme, iktidarı yıkmak için gözünü batıdan ayırmayanlara sufleler verme, kontrollü kaos için ekonomik manipülasyonlar yapma biçimine döndü. Bu sefer derin ABD-Avrupa'nın darbeler yerine kurguladığı yeni yöntem devrede. CHP platformunda, milliyetçi İYİ Parti, bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP bir araya getirilerek, yanlarına AK PARTİ'Yİ BÖLMEK üzere kurdurulan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı da takarak, kontrollü kaos yaratmak istiyorlar. Derin ABD-Avrupa kontrollü kaosla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmeyi hayal ediyorlar. Bu düşünceyi, ABD'nin yeni Başkanı Biden(seçilmeden önce) "Erdoğan'ı yıkacağız, CHP'yi dostlarıyla iktidar yapacağız" diyerek açıkça ilan etmişti. SONUÇ:

CEMAL MADANOĞLU OLAYINDAN

DERS ALARAK, 104 EMEKLİ AMİRALİN

GECE YARISI BİLDİRİSİ İLE NE

YAPMAK İSTEDİKLERİNİN DİKKATLE

İNCELENMESİNDE BÜYÜK FAYDA

VAR. TARİHTEN DERS ALINMADIĞI

TAKTİRDE 'TARİH TEKERRÜR EDER'

ATASÖZÜNÜ UNUTMAYALIM. GECELER

TEHLİKELİDİR. ÇÜNKÜ DERİN

AMERİKA-AVRUPA'NIN SİCİLİ BOZUK.