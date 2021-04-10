Hakkari’deki anneler HDP’ye yürüdü

ÇOCUKLARI terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Hakkari'deki aileler de altıncı defa HDP il binası önünde eylem yaptı. Ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla 'Kürt-Türk kardeştir, HDP kalleştir', 'Çocuklarımız dağda kurda kuşa yem olmasın' sloganları eşliğinde il binasına yürüyen ailelerin sloganlarını bastırmak için HDP binasında müzik açılmasına kızan bir anne ise binayı taşladı.