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Haberler Politika Hakkari’deki anneler HDP’ye yürüdü

’deki anneler HDP’ye yürüdü

Hakkari’deki anneler HDP’ye yürüdü

10.4.2021

ÇOCUKLARI terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Hakkari'deki aileler de altıncı defa HDP il binası önünde eylem yaptı. Ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla 'Kürt-Türk kardeştir, HDP kalleştir', 'Çocuklarımız dağda kurda kuşa yem olmasın' sloganları eşliğinde il binasına yürüyen ailelerin sloganlarını bastırmak için HDP binasında müzik açılmasına kızan bir anne ise binayı taşladı.

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