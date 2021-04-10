IĞDIR Valiliği, ikna çalışmaları sonucu 1'i kadın 3 teröristin Mardin ili sınırından teslim olmalarının sağlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'nca PKK/ KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalarda 1'i kadın olmak üzere toplam 3 BTÖ mensubunun Mardin il sınırından teslim olmaları sağlanmıştır" denildi.
İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.