İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu

IĞDIR Valiliği, ikna çalışmaları sonucu 1'i kadın 3 teröristin Mardin ili sınırından teslim olmalarının sağlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'nca PKK/ KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalarda 1'i kadın olmak üzere toplam 3 BTÖ mensubunun Mardin il sınırından teslim olmaları sağlanmıştır" denildi.