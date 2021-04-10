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Haberler Politika İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu

10.4.2021

IĞDIR Valiliği, ikna çalışmaları sonucu 1'i kadın 3 teröristin Mardin ili sınırından teslim olmalarının sağlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'nca PKK/ KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalarda 1'i kadın olmak üzere toplam 3 BTÖ mensubunun Mardin il sınırından teslim olmaları sağlanmıştır" denildi.
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