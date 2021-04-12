CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çarşafladı

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ

Türk Dil Kurumu sözlüğü;

Çarşaflamak:

Üstesinden gelememek, becerememek, zor duruma düşmek...

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkma hayaliyle, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu üzerine kurgulanan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı adaylığı planı çarşaflamış durumda. Kemal Kılıçdaroğlu, pusulasını şaşırmış bir gemi gibi sallanıp duruyor.

Kılıçdaroğlu gemisine binen Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan farklı taktikler içine girdiklerinden ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar.

Erken seçim diye ortalıkta geziyorlar, Cumhurbaşkanı adaylarını nasıl belirleyeceklerini hala bir türlü karara bağlayamıyorlar.

Aralarında bir türlü, ÇATI ADAY MI? YOKSA

TEK TEK ADAY

MI ÇIKARARAK

CUMHURBAŞKANLIĞI

SEÇİMLERİNİ

İKİNCİ TURA BIRAKMA

HAYALİ içinde bocalıyorlar.

Avrasya'nın kalpgahında yer alan BÖLGESEL GÜÇ, KÜRESEL

OYUNCU TÜRKİ-

YE'nin Cumhurbaşkanlığına aday bulmakta ve seçme biçiminde Millet İttifakı'nın düştükleri şu pozisyona bakar mısınız?

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın karşısına çıkmaktan korkuyor.

Abdullah Gül'mü? Meral Akşener mi? Olsun, olsun, Ali Babacan mı? Papatya falına bakarken Meral Akşener, 'Ben çatı aday olayım' diyor.

Meral Akşener'e tavır koyan HDP'li Selahattin Demirtaş, 'HDP olarak üçüncü ittifak kurarız ha' diyerek pazarlık masasında yeni bir kart açıyor. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, 'Tek adayla çıkalım, seçimi ikinci tura bırakalım' hayali görüyor.

Temel Karamollaoğlu ile partisinin tabanı, birbirine karşı görüş içinde.

Saadet tabanı, 'Millet İttifakı'ndan ayrılalım, Erdoğan'ı destekleyelim' diyor.

Yani Millet İttifakı tam bir 'kararsızlar tiyatrosu' görümünde...

Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerine kurgulanan Millet İttifakı çarşaflamış durumda.

Yeni dünya düzeni kurulurken, ülkemiz etrafında büyük değişimler yaşanırken, TÜRKİYE'Yİ

GÜÇLÜ VE KARARLI

DURUŞLU LİDER Recep Tayyip Erdoğan idare ederken, Millet İttifakı kimi aday çıkaracağına karar veremiyor. 'Tek aday mı, adaylar mı' tartışması içinde kıvranıyor.

Millet İttifakı'nın önce bir karar vermesini, bir aday veya adaylar bulmasını...

Sonra bunların, BÜ- YÜK TÜRKİYE için ne yapacaklarını anlatmaya başlamasını aziz milletimiz bekliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerine kurgulanan Millet İttifakı'nın, Cumhurbaşkanı adayı belirleme ayak oyunlarını bırakmaları bekleniyor.

Millet İttifakı, daha Cumhurbaşkanı adayı çıkaramadan, 'erken seçim' isteyerek, komik duruma düştüğünü fark etmiyor mu?

CHP'NİN MERKEZİ

DE YERELİ DE BİRBİ-

RİNİ YİYOR.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da çarşaflarken, CHP'li iki belediye başkanı da, milletimizin gözünün içine baka baka, Cumhurbaşkanlığı adaylığına soyundular.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, belli ki Ankara'da Millet İttifakı adayı bulamıyor, 'biz olalım' diyerek, taktik hamleler yapıyor.

CHP İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, PKK'nın siyasi kolu HDP'ye selam çakarken, Mansur Yavaş da, Meral Akşener'in gözüne girme çabasında.....

Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a sıcak mesajlar göndermesinden rahatsız olan, sessizliğini bozan Mansur Yavaş perde önüne çıktı.

Arka arkaya 4 televizyon programı organize edildi. Cumhurbaşkanlığı adaylığında, Ekrem İmamoğlu'nun uykularını kaçıran mesajlar verdi.

DEMİRTAŞ CEZAEVİNDEN

CHP'YE

AYAR VERİYOR.

Kobani olaylarından sorumlu olarak yargılaması süren HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden verdiği mesajlarla, CHP'ye ayar vermeyi sürdürüyor.

Son olarak 'HDP öncülüğünde üçüncü ittifak' açıklaması yapan Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kulağına kar suyu kaçırdı.

Demirtaş, "Eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar demokrasi ittifakına ısrarla engel olmaya devam edeceklerse bu durumda HDP'nin öncülüğünde üçüncü bir ittifak, 'demokrasi ittifakı' olarak ilan edilebilir" açıklamasını yaparak, CHP'ye ve İyi Parti'ye yönelik taktik hamleler yaptı.

Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na, "HDP ile birlikte olmazsan seçim kazanamazsın.

Bizimle açıkça, net şekilde beraber olmanda yarar var" derken, Meral Akşener'e de 'Konuşmalarınıza dikkat edin' özelliğinde tehdit etti.

Selahattin Demirtaş'ın bu tehditleri, Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Meral Akşener ile Pervin Buldan'ı etiketleyerek attığı tweet sonrası gerçekleşti.

SONUÇ

CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı çarşaflamış durumda. Kazanlar kaynıyor. Pusulası bozulmuş gemi misali denizde dolaşıyor. Gidecekleri liman belli değil. Geminin içinde birbirlerini yerlerken ortalığa çıkıp, 'erken seçim' diye bağırmıyorlar mı? Komedi gibi.

Adayları yok, seçim istiyorlar. KOMEDİ...