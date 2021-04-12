“Muhtıraların yanında kalan tek yapı CHP

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, katıldığı bir televizyon yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 104 emekli amiralin bildirisine tepki gösteren Ala, "Bu bildirinin tartışılır tarafı yok. Bu tür girişimlerle AK Parti öncesinde sonuç aldılar. Bu bildiri ile sonuç alamamış olmaları muhtıra içeriğini değiştirmez. Aynı hevesin peşindeler. AK Parti net bir duruş sergilediği için amacına ulaşamadı" dedi.



MİLLETSİZ İKTİDAR ANLAYIŞI

BU duruşun kurumsallaşması için yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Ala, "Demokratik tutumun kurumsallaşması, demokrasinin garanti altına alınması lazım. Anayasaların yapılmasının bir felsefesi vardır. Darbe ikliminde bir sivil anayasa yapamazsınız. Anayasa ile demokrasimiz garanti altına alınacak ve artık darbelerin, bildirilerin, cuntaların meselası bile duyulmayacak. Sistemin darbeye, muhtıraya, bildiriye açık kapı bırakmaması gerekiyor" diye konuştu. MUHTIRALARIN yanında bir tek CHP'nin kaldığını belirten Ala, "Kendilerine çeki düzen verip artık demokrasinin yanında durmaları gerekmelidir. Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki apolet sayısı amirallerin omuzlarındakilerden fazla. CHP milletsiz iktidar arayışından vazgeçmiyor" dedi. EFKAN Ala, bildirinin sahte gündem olduğu yönünde yapılan değerlendirmelere ilişkin ise, bu tür söylemlerin ilkokul muhakeme seviyesinde Kemal Kılıçdaroğlu ifadeler olduğunu söyledi.