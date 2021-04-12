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Haberler Politika Silahlı müdahale sonucu ölenlerin sayısı 701’e çıktı

Silahlı müdahale sonucu ölenlerin sayısı 701’e çıktı

Silahlı müdahale sonucu ölenlerin sayısı 701’e çıktı

12.4.2021

MYANMAR'DA askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 701'e yükseldi. Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu'nun yayımladığı günlük raporda can kayıpları 701 olarak güncellenirken, 3 bin 12 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi. Darbe karşıtı 656 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu belirtildi.

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