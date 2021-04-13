İzmirli anneler evlat nöbetinde

Çankaya Semti'ndeki HDP İzmir İl Başkanlığı binasının önüne gelen Sultan Çakır (48), oğlu Ruhat Çakır (24), Muhbet Alemdar (48) da oğlu Emrah Alemdar (25) için çadır kurupterör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğulları için 'HDP dağa kaçırdığın evladımı geri ver' yazılı dövizle evlat nöbetine başladı.

'OĞLUMU GÖSTERMEDİLER'

Muhbet Alemdar, "Ben 7 senedir oğlumun arkasında geziyorum. Torunum da gitmişti ama onu geri gönderdiler. Oğlum Erzurum'a bağlı Akarsu köyünde çobanlık yapıyordu, oradan dağa gitmiş. Oğlum bana telefonda 'Beni Kobani'ye getirdiler, istersen gel gör' dedi. Gittim ancak oğlumu bana göstermediler. Bunların sebebi Demirtaş. O olmasa böyle olmazdı" dedi. Oğlunun sağlık lisesinde okuduğunu üniversite hayali kurduğunu söyleyen Sultan Çakır ise, "Ama okuluna devam edemedi. 2017 yılında bir sabah, 'Ben işe gidiyorum' dedi ve bir daha da görmedik. Sağ olsun korkmasın, sesimi duysun geri dönsün" dedi.