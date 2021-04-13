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Haberler Politika Kılıçdaroğlu LGBT fahri üyesi oldu!

Kılıçdaroğlu LGBT fahri üyesi oldu!

önünde 13 kişilik bir ekipten oluşan LGBT üyeleri, Genel Başkan 'nu Fahri LGBT üyesi ilan etti. LGBT Ankara Sözcüsü , bir televizyon programında LGBT haklarını savunduğu için kendisine teşekkür ederek, LGBT'ye fahri üye yapıldığını duyurdu.

Kılıçdaroğlu LGBT fahri üyesi oldu!

13.4.2021

LGBT üyelerinin ellerinde pankartlar da vardı. Pankartta "Başta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olmak üzere bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Birkaç gün önce Kılıçdaroğlu bir tv kanalında kendisine yöneltilen soru üzerine LGBT'nin aile yapısını bozmadığını söylemişti.

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