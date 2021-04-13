LGBT üyelerinin ellerinde pankartlar da vardı. Pankartta "Başta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olmak üzere bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Birkaç gün önce Kılıçdaroğlu bir tv kanalında kendisine yöneltilen soru üzerine LGBT'nin aile yapısını bozmadığını söylemişti.
Kılıçdaroğlu LGBT fahri üyesi oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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